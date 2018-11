12 novembre 2018- 13:52 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana (2)

(AdnKronos) - Sempre nella giornata di mercoledì 14 novembre, alle ore 13.00, si riunisce la Sesta Commissione consiliare permanente per l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021’, del Collegato e della Legge di Stabilità regionale 2019’, del Bilancio regionale di previsione 2019-2021’, per il rilascio del parere alla Prima Commissione. Prima dell’esame, verranno auditi i seguenti soggetti portatori di interesse: Presidenti di F.O.R.M.A. Veneto segreteria regionale, CONSILP Confederazione sindacale italiana libere, Università Padova, Università Venezia, Università Verona, Iuav, Esu Padova, Esu Venezia, Esu Verona, Comitato regionale di coordinamento delle Università del Veneto, Associazione studenti PER - Unione degli universitari UDU, Rete studenti medi, Fondazione Teatro La Fenice, A.G.I.S. - Ass.ne Generale Italiana dello spettacolo Delegazione Interregionale delle Tre Venezie, Teatro Stabile del Veneto, Arteven Circuito Teatrale Regionale, Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione Arena di Verona, Associazione italiana biblioteche - Sezione Veneto c/o Fondazione Querini Stampalia, Anci Veneto, Coni Comitato Regionale del Veneto, CIP del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per Veneto del Miur, Università degli Studi di Padova, Università di Verona, Confturismo.