26 novembre 2018- 14:36 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana (2)

(AdnKronos) - Sempre nella giornata di martedì 27 novembre, alle ore 14.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente per completare le audizioni, con i soggetti portatori di interesse, in ordine alla Legge n. 402 della Giunta ‘Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio veneto’. Previsto, inoltre, l’esame del Progetto di Legge regionale n. 376 della Giunta relativo all’adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, piano casa, trasporto pubblico locale, lavori pubblici e ambiente.Mercoledì 28 novembre, alle ore 13.00, e comunque durante la pausa dei lavori del Consiglio, si riunirà la Terza Commissione consiliare permanente per votare il Parere alla Giunta in ordine all’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e il Parere sull’attualizzazione del Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, approvato con DGR n. 664 del15 maggio 2018.