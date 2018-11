12 novembre 2018- 13:52 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana (3)

(AdnKronos) - Alle ore 15.00, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente, con all’OdG innanzitutto l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021’, del Collegato e della Legge di Stabilità regionale 2019’, del Bilancio regionale di previsione 2019-2021’, per il rilascio del parere alla Prima Commissione. Previsto, inoltre, l’esame del Progetto di Legge n. 368, primo firmatario il consigliere Finco (LN), relativo alle misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori, nonché del Progetto di Legge n. 325, primo firmatario il consigliere Gerolimetto (ZP), per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.Giovedì 15 novembre, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente per l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021’, del Collegato e della Legge di Stabilità regionale 2019’, del Bilancio regionale di previsione 2019-2021’, per il rilascio del parere alla Prima Commissione.