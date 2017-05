VENETO: I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SETTIMANA FINO AL 12 MAGGIO

8 maggio 2017- 12:49

Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione del Consiglio regionale, in seduta straordinaria, su richiesta di un quarto dei consiglieri assegnati, nella giornata di venerdì 12 maggio, a partire dalle ore 10.30, con all’ordine del giorno la celebrazione del 220° anniversario dell’ammaina bandiera della ‘Serenissima’ Repubblica di Venezia.Mercoledì 10 maggio, alle ore 10.30, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente, per l’esame, in sede referente, del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo agli interventi a favore della previdenza complementare a base territoriale regionale, nonché del Progetto di Legge statale, di iniziativa consiliare, relativo all’introduzione del delitto di terrorismo tramite piazza, tramite modifica del Codice Penale, con contestuale audizione di Ugl Polizia di Stato. Previsto, inoltre, l’esame della proposta di candidatura di un componente del Comitato di gestione dell’Autorità del Mar Adriatico settentrionale.Sempre nella giornata di mercoledì 10 maggio, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente, per l’illustrazione, l’esame e il parere in ordine alla Proposta di deliberazione amministrativa relativa alla Carta Etica dello Sport veneto. Previsti, poi, l’esame e il parere in ordine a due Progetti di Legge regionale, di iniziativa consiliare, relativi all’istituzione del Registro dei comuni onorari del Veneto e alle norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siti nella Regione Veneto.