VENETO: I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SETTIMANA FINO AL 12 MAGGIO (2)

8 maggio 2017- 12:49

(AdnKronos) - (Adnkronos) - All’OdG, altresì, l’esame e il parere in ordine al Progetto di Legge statale, da trasmettere al Parlamento nazionale, di iniziativa consiliare, relativo alle modifiche normative in ordine all’attuazione della Direttiva 2006/123/CE per la gestione dei servizi nel mercato interno. Calendarizzata, poi, l’illustrazione del Progetto di Legge regionale, di iniziativa consiliare, relativo alla modifica della precedente normativa in materia di sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Previsti, infine, l’illustrazione, l’esame e il parere in ordine ad una Rendicontazione sulla relazione semestrale dell’attività di Avepa, relativamente al secondo semestre 2015 e al primo semestre 2016.Giovedì 11 maggio, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente, per l’esame, in sede referente, di tre Progetti di Legge, di iniziativa consiliare, relativi alla disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), con modifica della precedente normativa in materia. Previsto, inoltre, l’esame, in sede referente, del Progetto di Legge, di iniziativa della Giunta regionale, relativo alle norme in materia di edilizia residenziale pubblica