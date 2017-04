VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE

24 aprile 2017- 15:27

Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, nella giornata di mercoledì 26 aprile, alle ore 10.30, della Prima Commissione consiliare permanente per l'esame, in sede referente, di due Progetti di Legge, di iniziativa della Giunta, afferenti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del Tar, nonché dalla realizzazione di interventi di difesa idrogeologica e a tutela della pubblica incolumità (anni 2014 e 2015). Previsto, inoltre, l'esame in sede consultiva di un Parere alla Giunta in ordine ai criteri e alle modalità per la attuazione di interventi regionali a favore dei comuni rientranti nelle aree svantaggiate di montagna.Mercoledì 26 aprile, alle ore 14.30, è convocata anche la Terza Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno l’illustrazione, l’esame e il parere in ordine a due Pareri alla Giunta regionale, relativi agli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (riapertura termini per la presentazione delle domande di contributo), e al Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione per l’anno 2017.