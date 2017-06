VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE

9 giugno 2017- 14:04

Padova, 9 giu. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione del Consiglio regionale, in seduta ordinaria, mercoledì 14 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’ordine del giorno, innanzitutto la Proposta di regolamento regionale, di iniziativa consiliare, relativa al Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli Enti del Servizio Sanitario regionale, degli Enti strumentali e degli Organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Previsto, poi, l’esame del Progetto di Legge relativo alle nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto, attraverso la modifica della precedente normativa regionale in materia, e l’esame della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa agli interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto. Calendarizzate, poi, due Risoluzioni, di iniziativa consiliare, relative rispettivamente alla richiesta al Governo nazionale di approvare in tempi rapidi la figura del ‘caregiver’ familiare, e al sostegno dell’azione unilaterale del Parlamento catalano finalizzata all’applicazione del diritto di autodeterminazione.