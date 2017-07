VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE

24 luglio 2017- 11:25

Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione del Consiglio regionale, in seduta ordinaria, nelle giornate di giovedì 27 luglio e di venerdì 28 luglio, alle ore 10.30, innanzitutto per l’esame del Rendiconto Generale della Regione, relativo all’esercizio finanziario 2016. Calendarizzato, inoltre, l’esame della Legge Regionale Europea, volta ad assicurare l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione Europea, l’attuazione delle Politiche europee e le modifiche alla Legge regionale n. 1/1973 sull’orario delle operazioni di voto, con particolare riferimento ai Referendum consultivi regionali.Martedì 25 luglio, alle ore 10.30, si riunisce la Quinta Commissione consiliare permanente, innanzitutto per l’esame e il parere in ordine alle Linee guida per la predisposizione, da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, del nuovo atto aziendale, per l'approvazione della dotazione di strutture nell'area non ospedaliera, per l'organizzazione del Distretto, del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Salute Mentale. Calendarizzate, inoltre, tre illustrazioni: sul Regolamento relativo alle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto Sanità da parte dell’Azienda Zero; sulla definizione del modello organizzativo integrato per la prevenzione, diagnosi precoce e trattamento del carcinoma della mammella; sulla Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alla modifica ed integrazione del Collegato alla Legge di Stabilità 2017. Prevista, infine, la valutazione dei Direttori generali delle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale, per l’anno 2016, e l’approvazione dei criteri per l’anno 2017.