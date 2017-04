VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE (2)

24 aprile 2017- 15:27

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsti, poi, l’esame e il parere in ordine al Progetto di Legge statale, da trasmettere al Parlamento nazionale, relativo all’abrogazione della normativa in materia di accessi ai corsi universitari, per eliminare le prove di ammissione. Calendarizzata, altresì, l’illustrazione in ordine al Progetto di Legge regionale, di iniziativa consiliare, relativo alle norme per il sostegno e lo sviluppo del comparto ippico ed equestre, nonché del Progetto di Legge regionale, di iniziativa della Giunta, relativo alle disposizioni regionali per il turismo equestre. Previsti, infine, l’illustrazione, l’esame e il parere in ordine alla Rendicontazione sull’attività svolta nell’anno 2016 da ESU- ARDSU di Venezia.Nella giornata di giovedì 27 aprile, alle ore 10.30, si riunisce la Quinta Commissione consiliare permanente, per l’esame di alcuni Progetti di Legge di iniziativa consiliare, relativi ai criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute; alle disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile. Previsti, inoltre, l’illustrazione e l’esame in ordine al Rend afferente i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. Calendarizzata, infine, l’audizione con la Direzione Prevenzione regionale in ordine al Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alle disposizioni in materia di prevenzione, controllo e sorveglianza sanitaria nei centri di accoglienza per immigrati ubicati nel territorio regionale.