VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE (2)

9 giugno 2017- 14:04

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Previste, infine, una serie di interrogazioni a risposta immediata, in materia di nomine istituzionali, emergenza Blue Tongue, interruzione di pubblici servizi, tutela di un centro ittiogenico, edilizia ed infrastrutture scolastiche, ponti di barche sul Delta del Po, tutela del Museo Archeologico nazionale di Altino, lotta ai pesticidi e tutela ambientale, gestione dell’Ente Parco Colli Euganei, salvaguardia di posti di lavoro e valutazione di un possibile uso improprio della vettura di servizio da parte della presidente di CAV Spa.Calendarizzate, altresì, alcune interrogazioni a risposta scritta, di iniziativa consiliare, relative alle indagini della Magistratura sul Parco Colli Euganei, all’esecuzione dell’accordo tra Regione, Anas, provincia di Padova e Venezia in ordine alla strada Piovese, alle spese sostenute dalla Regione del Veneto per resistere in giudizio ai ricorsi governativi avverso alle Leggi regionali. Prevista, infine, la nomina di un componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale.Martedì 13 giugno, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente, per l’illustrazione, l’esame e il parere in ordine ai seguenti Pareri alla Giunta regionale: interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento all’aggiornamento delle disposizioni operative per l’utilizzo del Fondo regionale di Garanzia; Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale, realizzate dalle forme associate delle Pro Loco.