7 maggio 2018- 13:04 Veneto: i lavori della settimana del Consiglio Regionale (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsto, quindi, l’esame del Progetto di Legge regionale della Giunta relativo alla prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto, e del Progetto di Legge, sempre della Giunta, relativo agli interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani, nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile. Calendarizzata, infine, la presentazione della Proposta di Deliberazione Amministrativa relativa alla proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, per l'adeguamento della pianificazione finanziaria, del piano degli indicatori e del ‘Performance Framework’. Giovedì 10 maggio, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente per la presentazione del Disegno di Legge della Giunta regionale relativo alla prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto. Prevista, inoltre, la prosecuzione dell’esame del Disegno di Legge della Giunta relativo alla disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette.