VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE (3)

9 giugno 2017- 14:04

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E, ancora: modalità operative per l’accesso delle imprese del settore turismo al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese; nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie, con particolare riferimento all’approvazione del programma di riparto, di cui al Bando approvato con DGR n. 341/2017; iniziative dirette in materia di promozione e valorizzazione dell’identità veneta. Giovedì 15 giugno, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente, per l’esame, in sede consultiva, del Parere alla Giunta regionale relativo al Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, aggiornato a settembre 2014, nonché per l’illustrazione e l’esame, in sede di vigilanza e controllo, della Rendicontazione relativa alla relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale, con riferimento all’anno 2015.Sempre nella giornata di giovedì 15 giugno, alle ore 14.30, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno, innanzitutto l’esame in sede referente del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alla modifica della vigente normativa regionale in materia di autonomia del Consiglio regionale, nonché l’esame del Progetto di Legge statale, di iniziativa consiliare, relativo all’introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza, con contestuale modifica del Codice Penale. Previsto, inoltre, l’esame, in sede consultiva, del Parere alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità di assegnazione ed erogazione di contributi per la fusione di comuni, la costituzione, l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell’Unione di comuni, dell’Unione montana e della Convenzione tra comuni, con riferimento all’anno 2017.