VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE (3)

24 luglio 2017- 11:25

(AdnKronos) - (dnkronos) - Calendarizzato, inoltre, l’esame del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alle modifiche alla vigente normativa regionale in materia di sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, nonché l’esame del Progetto di Legge statale, di iniziativa consiliare, relativo alla modifica del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ‘Codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio’, con consultazione dei soggetti portatori di interesse.Giovedì 27 luglio, alle ore 13.30, nel corso della pausa dei lavori consiliari, è convocata la Quarta Commissione consiliare permanente, per l’esame, in sede di valutazione delle politiche, della Rendicontazione n. 70 ‘Le politiche familiari della Regione del Veneto’, nonché per l’esame, sempre in sede di valutazione delle politiche, dell’organizzazione e della gestione dei Parchi regionali veneti, di cui alla Legge regionale n. 40/1984.