VENETO: I LAVORI DELLA SETTIMANA DEL CONSIGLIO REGIONALE (4)

9 giugno 2017- 14:04

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Calendarizzato, altresì, l’esame in sede consultiva del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alla disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile, con modifica della vigente normativa in materia. Prevista, poi, la presentazione, in sede referente, del Progetto di Legge, di iniziativa della Giunta regionale, sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna al risarcimento dei danni causati da fauna selvatica in incidenti stradali, e di due Progetti di Legge statale, di iniziativa consiliare, relativi rispettivamente all’istituzione del servizio civile o militare obbligatorio e alla tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, attraverso la modifica delle vigenti normative in materia. Calendarizzata, infine, la nomina di un esperto effettivo e di un supplente presso la Consulta regionale per lo sport, e la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto regionale per le Ville Venete.