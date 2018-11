19 novembre 2018- 13:31 Veneto: i lavori della settimana del Consiglio regionale dal 19 al 23 novembre

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori del Consiglio regionale del Veneto si apre martedì 20 novembre, alle ore 10.30, con la riunione della Quinta Commissione consiliare permanente per l’esame della manovra di bilancio 2019 – 2021, su sanità e sociale, al fine del rilascio del parere alla Prima Commissione.Sempre nella giornata di martedì 20 novembre, alle ore 14.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente per la presentazione di due provvedimenti della Giunta regionale: ‘Contributi annuali, anno 2018, agli Enti Gestori di Parchi regionali’; ‘Approvazione graduatoria, bando 2018, e destinazione risorse’ di cui all’articolo 9 della L.R. 30.12.1991, n. 39.Giovedì 22 novembre, alle ore 10.30, con prosecuzione pomeridiana, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per l’esame, in ordine alla parte finanziaria, del Piano Socio Sanitario 2019- 2023, al fine del rilascio del parere alla Quinta Commissione. Calendarizzato, inoltre, l’esame della manovra di bilancio 2019 – 2021: Nota di Aggiornamento e DEFR 2019- 2021, Collegato e Legge di Stabilità 2019, bilancio di previsione 2019- 2021.