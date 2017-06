VENETO: IN AUMENTO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MA SOLO 1 SU 4 DENUNCIA (2)

14 giugno 2017- 11:29

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “In Veneto la rete c’è, è attiva e lavora bene – commenta l’assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin – grazie alla forte sinergia tra pubblico e privato e al sostegno regionale, che ha fatto anche supplenza a quello governativo. Tra centri antiviolenza, case protette di primo e secondo livello e sportelli decentrati, il Veneto dispone di un punto di ascolto e accoglienza ogni 63 mila donne. Tutte strutture che riescono ad operare grazie ai finanziamenti pubblici. La Regione ha investito 400 mila euro sino al 2018 per contribuire all’operatività dei centri antiviolenza, provvedendo ad anticipare parte dei fondi governativi promessi, che per la nostra Regione valgono quasi un milione di euro e sono fondamentali per la sopravvivenza delle strutture e della rete di volontari e professionisti che assistono donne e minori. Il finanziamento pubblico arriva a coprire l’87% dei costi della rete”. Gli sportelli e le strutture della rete prendono in carico sempre più spesso anche i figli minori: nel 2016 sono stati 1604 i bambini e i ragazzi che hanno assistito alla violenza subita dalle loro madri e hanno trovato supporto psicologico, legale, sanitario, scolastico e abitativo nei centri antiviolenza, in connessione diretta con i Servizi sociali e il Tribunale dei Minori. Per loro spesso scatta anche la presa in carico materiale, dall’abbigliamento alla didattica, quando vengono ospitate negli alloggi di secondo livello.