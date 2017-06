VENETO: IN AUMENTO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MA SOLO 1 SU 4 DENUNCIA (3)

14 giugno 2017- 11:29

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Dal rapporto ricaviamo anche preziose indicazioni per migliorare il servizio – aggiunge l’assessore – Da quest’anno la Regione raccoglierà dai gestori delle strutture anche informazioni più puntuali e personalizzate sulle donne accolte, le tipologia di violenze subite e le relazioni con il soggetto maltrattante, i tipi di servizi offerti, il percorso dei figli ‘testimoni’ di violenza. L’obiettivo è monitorare e qualificare ulteriormente il servizio, anche al fine ai una corretta ed omogenea ripartizione dei fondi pubblici. Il punto di forza della rete veneta sta infatti nella sua capillarità e articolazione: 20 sportelli antiviolenza, 9 case rifugio (con permanenza protetta e segreta per circa 3 mesi), 11 case di secondo livello, per percorsi più lunghi verso l’autonomia e di superamento delle violenze”.I dati del rapporto, i numeri dei femminicidi e delle violenze subite dalle donne e le strategie di prevenzione e contrasto saranno al centro anche del convegno regionale promosso dall’assessorato alle Pari opportunità della Regione Veneto, in collaborazione con l’assessorato al Sociale, giovedì 15 giugno a palazzo Ferro-Fini (sede del Consiglio regionale del Veneto), in sala Cuoi (ore 11-13), con la partecipazione del magistrato Carlo Nordio, della psicoterapeuta Vera Slepoj e della criminologa Flaminia Bolzan.