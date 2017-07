VENETO: IN CONSIGLIO REGIONALE AL VIA DISCUSSIONE SU VARIAZIONE DI BILANCIO (2)

17 luglio 2017- 17:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Piero Ruzzante (Articolo Uno –Mdp) nel presentare i suoi emendamenti ha voluto chiarire che “non è vero che i veneti non pagheranno la Pedemontana: il mutuo per l’opera chi lo paga? E a che prezzo”? precisando poi che “non sono d’accordo con questo provvedimento. Si è fatto una scelta sbagliata sulla copertura di quest’opera e si è sbagliato a non voler usare l’addizionale per finanziare quegli investimenti di cui questa regione ha bisogno”. Per Maurizio Conte (Lista Tosi) “Forse Zaia fu malconsigliato sull’addizionale Irpef? Al di là del togliere l’addizionale, che non doveva essere messa, resta il fatto che andremo a togliere risorse ad altri interventi che attendevano soluzioni, opere strategiche per il Veneto, e rimane anche l’opacità dell’intera operazione”.