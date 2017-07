VENETO: IN CONSIGLIO REGIONALE AL VIA DISCUSSIONE SU VARIAZIONE DI BILANCIO (3)

17 luglio 2017- 17:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Graziano Azzalin (Pd): “E’ veramente un fatto tecnico quello che oggi discutiamo come lo interpretano i colleghi della maggioranza? Questa vicenda è un triste reality più che una Telenovela. L’assenza di Zaia non è solo un fatto di poco rispetto: essa svilisce il Consiglio” L’esponente del Pd, dopo aver notato che “Zaia cambia idea spesso. Gli interessi privati prevalgono su quelli dei cittadini veneti, mentre l’efficienza zaiana è millantata ma non praticata” ha analizzato non solo il punto della eliminazione dell’addizionale, ma anche altri passaggi della Variazione di Bilancio soffermandosi sui fondi ad Avepa e soprattutto all’agenzia per l’innovazione nel settore primario per i contratti a tempo determinato.Jacopo Berti (M5S) nel preannunciare il voto nettamente contrario del suo gruppo: “Siamo davanti ad un atto politico, perché anche questa volta si vanno a utilizzare fondi pubblici per salvare un privato inadempiente. La Pedemontana va rivelandosi sempre più una sorta di Mose di terraferma”. Andrea Zanoni (Pd): “Mi chiedo se ci rendiamo conto quanto l’impegno che oggi affrontiamo peserà su chi verrà dopo di noi. Siamo solo agli inizi di una vicenda che si preannuncia burrascosa”.