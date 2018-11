28 novembre 2018- 14:33 Veneto: in Regione tavolo su povertà, al via programma di inclusione sociale (2)

(AdnKronos) - “Con l’insediamento dell’organismo di regìa – spiega l’assessore – abbiamo dato il via alla progressiva attuazione della programmazione regionale anti-povertà. Il tavolo regionale ha concordato regole, metodo, strumenti e linea politica di azione, trovando il pieno consenso in tutte le parti rappresentate. Ora spetta ai singoli territori organizzare la propria mappa di interventi, promuovere alleanze locali, valorizzare quanto si sta già facendo per aiutare persone e famiglie ad emergere dalla povertà e a riguadagnare lavoro, dignità e futuro. Le risorse ci sono, bisogna saperle impegnare al meglio, per evitare assistenzialismi e promuovere progetti di comunità e di inclusione attiva”.“Il piano regionale per il contrasto alla povertà, frutto di un percorso partecipato con gli Ambiti territoriali, l’ordine degli assistenti sociali, la banca mondiale e l’alleanza contro la povertà – ha ricordato l’assessore - dovrà innescare processi nuovi e generativi, affinché la stretta alleanza tra il pubblico e il privato sociale possa far crescere le comunità nella dimensione della solidarietà e della prossimità”.