VENETO: INCONTRO SINDACI VERONA E VENEZIA, DUE POLI ATTRATTIVI DELLA REGIONE

2 febbraio 2018- 16:39

Verona, 2 feb. (AdnKronos) - Un filo conduttore tra Fondazione Arena e Teatro La Fenice, aeroporti Catullo e Marco Polo, sistema ferroviario e infrastrutturale. Parte da alcune delle più importanti realtà dei rispettivi territori la sinergia tra Verona e Venezia, per uno sviluppo complessivo di turismo, cultura ed economia, anche a livello internazionale.Ne hanno parlato oggi il sindaco di Verona Federico Sboarina e il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, in città per visitare Fieragricola, in un incontro informale ma dal quale è emersa la volontà di iniziare, già con degli incontri fissati per le prossime settimane, un percorso di collaborazione su più fronti, nell’interesse dei cittadini e del territorio.“Due città con vocazione internazionale come Verona e Venezia, che distano poco più di cento chilometri, hanno il dovere di dialogare e collaborare – ha detto il Sindaco -. I temi sono tanti, due su tutti. Con Fondazione Arena, che non è solo opera lirica ma anche laboratori, produzioni e corpo di ballo, siamo stati di recente in Oman per instaurare nuove collaborazioni; sarebbe sciocco non guardare a Venezia e al suo prestigioso Teatro. Per il nostro aeroporto, quello che vogliamo, insieme al territorio e alle categorie, è che diventi un hub importante in un contesto di carattere regionale, nella logica, condivisa anche dal sindaco Brugnaro, dello sviluppo di quella macroregione di cui Verona e Venezia rappresentano i due poli”.