VENETO: INCONTRO SINDACI VERONA E VENEZIA, DUE POLI ATTRATTIVI DELLA REGIONE (2)

2 febbraio 2018- 16:39

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Verona è una città bellissima, oltre che importantissima per tutta l’area padana – ha detto Brugnaro-. Le ipotesi di collaborazione aperte sono molte, cultura, turismo, infrastrutture ma anche temi più semplici ma non meno importanti, come la raccolta differenziata”.All’incontro in fiera hanno partecipato anche il presidente di Veronafiere Maurizio Danese e il direttore generale Giovanni Mantovani.