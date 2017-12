VENETO: L'ASSEGNO PER IL LAVORO DEBUTTA IN REGIONE

10 dicembre 2017- 14:47

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Un assegno virtuale che potrà essere speso per usufruire di servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione: orientamento, counseling, corsi di formazione, supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo. Debutta in Veneto l’assegno per il lavoro, il nuovo strumento riservato ai disoccupati over 35, messo a disposizione dalla Regione Veneto con un investimento complessivo di 15 milioni di euro.L’assegno consiste in un titolo di spesa, di importo variabile fino a un massimo di 5.242 euro, che può essere utilizzato per ricevere dai soggetti accreditati servizi di politica attiva personalizzati. Il cittadino potrà scegliere liberamente a quale ente rivolgersi.“Si tratta di uno strumento di politica attiva semplice e flessibile - osserva l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan - Sarà il disoccupato stesso a richiederlo presso il Centro per l’Impiego e potrà subito ottenerlo. La persona potrà così decidere dove e come usufruire dei servizi, mentre un tutor lo aiuterà a individuare le attività e i percorsi più adatti alle proprie esigenze. Non è un sostegno al reddito: i soldi potranno essere spesi solo per usufruire di servizi qualificati di assistenza presso una delle oltre 300 sedi dei soggetti accreditati per i Servizi al lavoro, selezionati dalla Regione del Veneto su tutto il territorio regionale”.