VENETO: L'ASSEGNO PER IL LAVORO DEBUTTA IN REGIONE (2)

10 dicembre 2017- 14:47

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per poter richiedere l’assegno per il lavoro è necessario, oltre a essere disoccupati e avere un’età superiore ai 35 anni, soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: essere disoccupato da almeno 6 mesi, oppure essere disoccupati over 50 anni indipendentemente dalla durata della disoccupazione, vivere da soli con una o più persone a carico oppure far parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico, appartenere a categorie svantaggiate, essere iscritti alle liste di collocamento mirato, non essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale. L’assegno può essere richiesto anche se si beneficia di una misura di sostegno al reddito, come ad esempio la Naspi.“Con l’assegno per il lavoro vogliamo contribuire a far crescere nei disoccupati una maggiore fiducia nel proprio futuro, sia dal punto di vista lavorativo che sociale. Lo facciamo attraverso un aiuto concreto nella ricerca di un nuovo lavoro con operatori specializzati nella ricollocazione e accreditati ai servizi per il lavoro che verranno rimborsati solamente dopo il raggiungimento del risultato occupazionale”, aggiunge Donazzan.