1 febbraio 2019- 15:51 Veneto: Leu, 'razza' nei referti Ulss 3, giunta regionale inadempiente (2)

(AdnKronos) - "Ora – conclude Bartelle – vogliamo capire perché su quel referto era ancora indicata la "razza" del paziente. Da aprile a novembre sono passati sette mesi, possibile che la Giunta non abbia verificato l'eliminazione della dicitura”?. L’11 aprile 2018 il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato a larga maggioranza la Mozione n. 309 che avevo presentato - rammenta Ruzzante - relativa a ‘Eliminare la dicitura razza nei referti delle Ulss venete’, impegnando la Giunta regionale ‘ad attivarsi affinché sui referti emessi dalle ULSS venete non compaia la dicitura razza”.Martedì scorso, 29 gennaio, i consiglieri regionali Ruzzante e Bartelle hanno sollevato, presentando un'interrogazione, il caso di un modulo della neuropsichiatria infantile di Favaro Veneto in cui era richiesto di specificare la razza/etnia del minore.