VENETO: MANAGERITALIA, DIRIGENTI CALANO MA CRESCONO DONNE, IL FUTURO è 'ROSEO'

12 maggio 2017- 16:08

Venezia, 12 mag. (AdnKronos) - I dirigenti privati nel periodo 2015-2011, secondo gli ultimi dati disponibili Inps, sono in calo in Veneto (-1,9%). Un dato negativo, ancor più se confrontato con il positivo +1,2% a livello nazionale, dove però solo Molise (+8,5%), Lombardia (+5,2%), Lazio (3%) e Trentino Alto Adige (+0,8%) segnano un progresso. Un andamento caratterizzato dalla forte crescita delle donne e da cali contenuti degli uomini: in Italia +17,5% le donne e -1,4% gli uomini, in Veneto +12,2% le donne e -3,4% gli uomini. Esclusa Treviso (+4,5%), tutte le altre province della regione risultano in calo: Belluno (-10,8%), Venezia (-6,6%), Rovigo (-5,9%), Verona (-3%), Padova (-2,5%). Verona è la provincia a maggior trazione femminile (13,5%, 274 donne dirigenti) della regione (12%, 858 donne dirigenti), seguita da Venezia (12%). Certo una femminilizzazione ben sotto la media nazionale (16%) e inferiore a quella di alcune grandi città italiane come Roma (21,8%; 3.768), Milano (18,6%; 6.749) e Torino (14,8%; 962) e Bologna (13,6%). Come a livello nazionale, ma in Veneto ancor più, il calo continua nell’industria, mentre c’è un aumento nei servizi (2015-2014: Noleggio, agenzie viaggi e servizi alle imprese 5,2%; Commercio +4%, Altre attività di servizi 3,4 %).