VENETO: MANAGERITALIA, DIRIGENTI CALANO MA CRESCONO DONNE, IL FUTURO è 'ROSEO' (2)

12 maggio 2017- 16:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In prospettiva, comunque, i dirigenti privati sono in aumento, come emerge dai dati del 2016 (+3%) e dei primi mesi del 2017 (+1%) di Manageritalia. Aumento, confermato anche per i prossimi anni, dallo scenario al 2020 presentato recentemente da CFMT, il Centro Formazione Management del Terziario di Confcommercio e Manageritalia. Nelle previsioni si legge infatti che il fabbisogno di manager crescerà spinto dalla maggiore complessità dell’organizzazione digitale e dai nuovi business. Tre le risorse dei manager per essere protagonisti nel digitale: le competenze relazionali e negoziali, la capacità di visione e di anticipazione, la condivisione e il trasferimento del know how, più che il suo possesso. "A livello nazionale e locale – dice Lucio Fochesato, da poco nominato presidente di Manageritalia Veneto – Manageritalia vuole aumentare l’impegno futuro per portare con più incisività il contributo dei manager per lo sviluppo e l’occupazione. L’economia deve oggi cambiare organizzazione e modelli di business sfruttando le potenzialità del digitale per arrivare ad una vera economia 4.0".