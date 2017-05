VENETO: MANAGERITALIA, DIRIGENTI CALANO MA CRESCONO DONNE, IL FUTURO è 'ROSEO' (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "In tutto questo i manager hanno un ruolo determinante, anche nelle tante Pmi ancora oggi poco managerializzate che per competere dovranno inserire dirigenti e abbracciare il digitale come vera leva organizzativa e competitiva. Noi, anche con il nostro centro di formazione (CFMT), stiamo lavorando da anni per preparare i manager a questo loro nuovo ruolo per cambiare e innovare i modelli di business. Adesso la palla passa anche agli imprenditori che, soprattutto nelle tante Pmi familiari, devono capire e sfruttare l’apporto di validi manager esterni alla famiglia per diventare competitive e crescere", spiega. "In questo un forte aiuto lo possono avere anche dal nostro contratto dirigenti del terziario che, recentemente rinnovato, offre la massima flessibilità per introdurre in modo appetibile validi manager esterni instaurando un rapporto proficuo basato su obiettivi e risultati raggiunti. Non debbono esserci più remore a lavorare davvero tutti insieme per creare un solido sviluppo mettendo la managerialità tra le leve principali per farlo davvero", conclude.