VENETO: MINNITI A ZAIA, SU REFERENDUM AUTONOMIA Sì A COLLABORAZIONE

26 luglio 2017- 16:27

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Il Ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha informato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che le competenti articolazioni centrali e periferiche dello Stato assicureranno la propria collaborazione in ordine agli adempimenti da compiere al fine di contribuire all’ordinato e corretto svolgimento del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto di cui alla legge regionale nr. 15 del 19 giugno 2014.La comunicazione è contenuta in una lettera con allegata una scheda sugli adempimenti dell’Amministrazione dell’Interno inviata in data 21 luglio 2017.“I dirigenti regionali, assieme al Prefetto di Venezia e ai funzionari della Prefettura – informa il Governatore – sono già all’opera per analizzare i diversi aspetti del protocollo al fine di verificare se siano soddisfatte tutte le necessità evidenziate dalla Regione in ordine alle procedure indispensabili per il corretto svolgimento della consultazione referendaria, sulla base delle disposizioni e delle normative vigenti”.