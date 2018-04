22 aprile 2018- 16:53 Veneto: nel 2018 più di 6.500 nuove adesioni grazie a 'Garanzia Giovani'

Venezia, 22 apr. (AdnKronos) - Sono circa 6.500 le adesioni a Garanzia Giovani Veneto presentate nel corso del primo trimestre 2018, per un totale complessivo che ha superato le 113 mila adesioni. È quanto emerge dal report di monitoraggio di Veneto Lavoro e Regione del Veneto, con dati aggiornati al 31 marzo 2018.Nel 2018, il flusso di adesioni mensili si è attestato al di sopra delle duemila al mese, in lieve crescita rispetto a quanto registrato nell’arco del 2017. La maggior parte dei giovani iscritti risiede in Veneto, ha un’età compresa tra i 20 e i 24 anni e ha un diploma. I patti di servizio stipulati dalla rete dei servizi per l’impiego pubblici e privati sono 72.098, ovvero il 97% delle adesioni effettive, e il tempo di attesa tra l’adesione e la stipula del patto è di circa 4 giorni. La percentuale di adesioni cancellate d’ufficio, prevalentemente per mancanza di requisiti, mancata presentazione allo Youth Corner entro i 60 giorni previsti o per attivazione in un’altra regione, è in costante diminuzione e si aggira oggi attorno al 25%. Oltre 42.600 patti di servizio risultano conclusi e nell’80% dei casi i giovani escono dal Programma perché hanno trovato un nuovo lavoro o ripreso gli studi.