22 aprile 2018- 16:53 Veneto: nel 2018 più di 6.500 nuove adesioni grazie a 'Garanzia Giovani' (3)

(AdnKronos) - "In Veneto, dall’avvio dell’iniziativa nel maggio 2014 ad oggi, oltre 110 mila giovani – commenta Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e lavoro - che al momento dell’iscrizione non studiavano e non lavoravano, sono stati spinti ad attivarsi nella ricerca di un nuovo lavoro, anche attraverso l’aiuto di tutor specializzati. La maggior di loro, dopo l’iscrizione a Garanzia Giovani Veneto, ha avuto opportunità di formazione e occasioni di lavoro, e molti risultano tuttora occupati, segno che anche la semplice ‘attivazione’ può risultare uno strumento efficace per un inserimento stabile nel mercato del lavoro”.“Su Garanzia Giovani c’è stata, e c’è ancora, tanta disinformazione, talvolta anche strumentale – prosegue l’assessore - E’ vero che l’andamento del Programma non è omogeneo in tutta Italia, ma l’esperienza in Veneto dimostra che iniziative come questa, anche se non esclusive e risolutive per risolvere il problema della disoccupazione, risultano efficaci per contrastare l’inattività dei giovani. E da questo punto di vista Garanzia Giovani sta producendo risultati incoraggianti.”