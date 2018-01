VENETO: OLTRE 10MILA CAPANNONI DISMESSI, VALORE 1,2 MLN

28 gennaio 2018- 17:21

Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti: in tutto il Veneto - e non solo - vi è un enorme patrimonio immobiliare rimasto ormai inutilizzato. Un tema che assume una particolare complessità per quanto riguarda i capannoni adibiti ad attività produttive. Che cosa fare dunque di queste strutture? Come trasformarle da costo (per la proprietà, se sono società ancora attive, e per l'ambiente) a opportunità per il territorio e la sua comunità? Proprio a questi interrogativi risponde la ricerca "Interventi sul patrimonio immobiliare inutilizzato: dalle riconversioni a fini economici e sociali alla valorizzazione della demolizione", realizzata dalle Università di Verona, Padova e Iuav di Venezia in collaborazione con la Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza. Un progetto finanziato dalla Regione Veneto, all’interno di un programma realizzato con il sostegno del Fondo Sociale Europeo volto a rafforzare la produttività e la competitività e a promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del Veneto. I numeri. I dati confermano tutta l'importanza economica, ma anche sociale, del tema: in Veneto infatti sono 92 mila i capannoni, di cui 10.610 dismessi. Di questi, 4.570 sono da destinare alla demolizione perché non più utilizzabili, mentre gli altri 6.040 sono riutilizzabili. Il valore stimato di questi capannoni dismessi è di 1 miliardo e 200 milioni.