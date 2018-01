VENETO: OLTRE 10MILA CAPANNONI DISMESSI, VALORE 1,2 MLN (2)

28 gennaio 2018- 17:21

(AdnKronos) - Dal punto di vista del consumo del suolo, in Regione ci sono 183 milioni di metri quadrati coperti da aree produttive, 21,6 milioni di metri quadri sono però capannoni dismessi, e di questi 12 milioni dovrebbero essere demoliti. Il Veneto è secondo posto in Italia per consumo di suolo con il 12% di territorio edificato, secondo solo alla Lombardia.Per quanto riguarda in particolare Vicenza, la provincia berica è quella con il più alto numero di capannoni, 20.240, pari al 22% del totale regionale, e di capannoni dismessi, 2.122, pari al 20% del totale regionale.Quattro modelli possibili. Unendo competenze economiche, ingegneristiche e architettoniche, gli autori dello studio hanno individuato le condizioni e le modalità per le possibili buone pratiche di riutilizzo del patrimonio immobiliare inutilizzato o, al contrario, per la sua demolizione. In particolare sono stati individuati quattro modelli di riutilizzo: il primo è riconducibile all'ambito della “smart specialization” e Industria 4.0; il secondo punta sui servizi alle imprese e di welfare; il terzo sui sistemi di energia rinnovabile, economia circolare e produzioni green che favoriscono l’inclusione sociale; infine l'ultimo modello è riconducibile ad alcune esperienze consolidate di successo.