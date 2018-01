VENETO: OLTRE 10MILA CAPANNONI DISMESSI, VALORE 1,2 MLN (3)

28 gennaio 2018- 17:21

(AdnKronos) - In particolare, lo studio - dopo un’analisi del territorio, in collaborazione con enti locali e associazioni di categoria - ha individuato due casi studio, che sono stati indagati sfruttando il software BIM. Il primo, a Marghera, ha valutato la demolizione di un complesso e la restituzione dello spazio alla società civile, elaborando una metodologia di valutazione a supporto di pubbliche amministrazioni e investitori privati. Il secondo caso studio ha riguardato l’azienda Pibamarmi di Chiampo, che si è resa disponibile a mettere a disposizione la propria organizzazione per gli scopi della ricerca. Attraverso il caso di studio è stata analizzata la riconversione e l’adeguamento antisismico dei vecchi fabbricati industriali della Pibamarmi a Chiampo in una visione industry 4.0. È stata ipotizzata una trasformazione dello stabile dismesso prima adibito alla lavorazione del marmo, in un moderno e funzionale edificio in grado di ospitare, attraverso una organizzazione sinergica dei servizi, uno spazio di co-working, un incubatore d’aziende, uno spazio espositivo ed aree di socialità e wellness.