VENETO: PER IPAB ACCORDO DI PROGRAMMA TRA QUATTRO ISTITUTI POLESANI (2)

15 febbraio 2018- 13:24

(AdnKronos) - "Come dice il detto popolare 'l’unione fa la forza': quattro istituti che mettono in comune acquisti, servizi gestionali e formazione, potenziano la loro funzione e saranno in grado di generare risorse per un nuovo welfare”, conclude Lanzarin,Alla firma dell’accordo di programma intervengono, oltre all’assessore regionale e ai vertici dei quattro istituti, i sindaci e gli assessori al sociale dei comuni di Rovigo, Adria, Cavarzere e Merlara, il direttore generale dell’Ulss 5 polesana Antonio Compostella, il direttore sociosanitario Urbano Brazzale e le organizzazioni territoriali di rappresentanza sindacale.