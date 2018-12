23 dicembre 2018- 18:28 Veneto: per Zaia e i sindaci Natale in famiglia e al lavoro

Venezia, dic. (AdnKronos) - Natale al lavoro, come da tradizione del resto, per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che anche quest'anno, pranzo natalìzio con famiglia a parte, sarà al suo posto di lavoro nel suo studio che si affaccia sul Canal Grande a Palazzo Balbi durante il periodo natalizio, con una riunione di giunta già prevista per venerdì 28 dicembre.E sarà un Natale in famiglia e al lavoro anche per i primi cittadini del Veneto. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro passerà il giorno di Natale e il 26 dicembre in famiglia, con moglie e figli, nella sua casa di Mogliano, ma già il giorno dopo, giovedì 27 gennaio presiederà la giunta comunale, in mattinata, cui seguirà la conferenza stampa di fine anno a mezzogiorno. Mentre per Capodanno, dopo il pranzo della vigilia, sarà al tradizionale Concerto al Teatro della Fenice.Anche il primo cittadino di Verona, Federico Sboarina, passerà il Natale con la famiglia, mentre impegni pubblici lo aspettano per Capodanno, che lo vedrà a cena in fiera con gli anziani della città prima, e poi partecipare assieme al vescovo Giuseppe Zenti, alla 'cena degli ultimi', promossa dalle organizzazioni no profit cittadine. Quindi, a mezzanotte sarà sul palco in Piazza Bra per il saluto ai veronesi al gran concerto che avrà per protagonista il vincitore dell'ultimo X Factor, Anastasio.