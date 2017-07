VENETO: PUPPATO (PD), REFERENDUM SU AUTONOMIA UNA BEFFA

Treviso, 18 lug. (AdnKronos) - “Zaia vuole convincere i Veneti che andando a votare il 22 ottobre otterranno maggiori autonomie per la loro regione, quando invece da anni tutto è nelle sue mani, intanto Bonaccini, Presidente serio e consapevole dell'Emilia Romagna si sta sedendo al tavolo della trattativa con il Governo, come previsto dal Titolo V della Costituzione con il risultato che l’Emilia Romagna risparmierà 14/16 milioni di euro e otterrà risultati concreti assai prima del Veneto”. Lo dice Laura Puppato (Pd), commentando la notizia della prossima apertura della trattativa tra Roma e Bologna.“Se penso che oltre un anno fa il Sottosegretario Bressa aveva chiesto a Venezia un piano per dare maggiori autonomie al Veneto e che la Regione a Roma non si è vista, presa com'è a continuare la campagna di 'distrazione di massa' da lacune ed errori senza precedenti commessi dalla gestione Zaia, da ciò devo dedurre che la Lega Nord non voglia raggiungere lo scopo ma alzare fumo", sottolinea.