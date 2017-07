VENETO: PUPPATO (PD), REFERENDUM SU AUTONOMIA UNA BEFFA (2)

18 luglio 2017- 13:09

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Del resto il centralismo veneziano, denunciato più volte si è ora ulteriormente rafforzato con la recente Riforma della sanità che ha tolto ogni forma di controllo da parte dei sindaci - ha detto ancora Puppato - quello che stiamo imbastendo qui in Veneto è un grande show, una passerella per il Doge Zaia che lo consacri a sovrano assoluto del Veneto, tutto ciò ci costerà dai 14 ai 16 milioni di euro per portare il faccione di Zaia sui muri e...paga pantalone per non avere un solo risvolto politico utile all'autonomia sbandierata e mai cercata."“La differenza tra Lega Nord, che si riempie la bocca con l’autonomia, e il centrosinistra, che riempie di contenuto l’autonomia, è evidente da anni a chi ha gli occhi aperti, tutte le riforme che hanno decentralizzato lo Stato sono state fatte dal centrosinistra, il sorpasso dell’Emilia su Lombardia e Veneto ne è l’ennesima riprova”, ha concluso.