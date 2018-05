3 maggio 2018- 15:24 Veneto: Regione e Confindustria rinnovano 'protocollo cultura' (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Questi i principali obiettivi del protocollo: favorire, in una visione di rete, l’apertura al pubblico dei musei e degli archivi d’impresa insieme ai luoghi di lavoro e di produzione, inserendoli in itinerari culturali e turistici per farli maggiormente conoscere, promuovendo il riuso di ambienti attraverso l’allestimento di mostre, spettacoli, performance legate alle creazioni o ai prodotti dell’impresa moderna.Avviare la digitalizzazione dell’archivio e della biblioteca storica del Premio Campiello, espressione esemplare di portata nazionale della lunga tradizione di impegno per la cultura da parte degli imprenditori veneti. Censire e monitorare il mecenatismo d'impresa, attraverso il progetto "Alchimie d'impresa" (che ha visto la collaborazione di 6 imprenditori con 6 artisti in un percorso di comune creatività) svolto con la Fondazione Bevilacqua La Masa. Sviluppare la messa in rete degli “archivi di prodotto” delle eccellenze dell’industria veneta, incentivando lo studio sul loro trattamento dal punto di vista sia inventariale che conservativo;Promuovere la collaborazione tra imprese venete e la “Veneto Film Commission” per stimolare investimenti nel settore in ambito regionale; Facilitare l’incontro tra beni culturali e imprese sponsor attraverso l’implementazione del registro online di beni culturali potenzialmente “adottabili” per progetti di restauro, inventariazione, valorizzazione e fruibilità pubblica.