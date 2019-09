27 settembre 2019- 11:32 Veneto: Regione investe negli sportelli famiglia (2)

(AdnKronos) - La fase 2019-2020 della sperimentazione regionale mette a disposizione dei comuni 470 mila euro per proseguire l’attività di ‘sportello’ e destina 30 mila euro all’Anci perché offra supporto tecnico ai Comuni e imposti un processo di valutazione degli esiti e di misurazione dell’impatto generato nei singoli territori da tale attività.“La valutazione di impatto è fondamentale per decidere l’efficacia di un servizio e per programmare le politiche sociali – conclude l’assessore – L’attivazione degli Sportelli famiglia è solo un tassello delle misure messe in campo da questa amministrazione a favore dei nuclei familiari, ma riveste un valore particolare in quanto incrocia e mette in dialogo servizi diversi, sia pubblici che privati, e stimola le comunità a progettare e realizzare iniziative a misura di famiglia”.