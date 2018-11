5 novembre 2018- 16:40 Veneto: Regione, per piano sicurezza idrogeologica servono 2,6mld (2)

(AdnKronos) - “Pur non potendo parlare di sicurezza totale – precisa il presidente del Veneto Luca Zaia - certamente possiamo affermare di aver operato e di operare per un continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza complessive oltre che della gestione dell'emergenza".“La sicurezza idrogeologica è una di quelle partite che giocheremo senza cedimenti al tavolo sull’autonomia del Veneto con lo Stato – sottolinea Zaia – perché la messa in sicurezza del territorio è un valore irrinunciabile, che diventa un diritto quando, come il Veneto, si sarebbe in grado di arrangiarsi. Basti pensare che l’intero valore del Piano D’Alpaos costituisce meno di un sesto dell’intero ammontare del residuo fiscale attivo (quasi 15 miliardi e mezzo) che ogni anno va a Roma senza tornare nemmeno in piccola parte sul territorio abitato da chi quelle tasse le paga. E’ un’ingiustizia che saneremo grazie al mandato ricevuto dai veneti con il referendum del 22 ottobre”.