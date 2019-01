30 gennaio 2019- 17:31 Veneto: Regione presenta piano contro la povertà venerdì 1 febbraio

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Prosegue venerdì 1° febbraio a Treviso il percorso di presentazione e attivazione territoriale del Piano veneto di contrasto alla povertà 2018-2020. L’assessore regionale al sociale e alla sanità Manuela Lanzarin, nella sede dell’Auditorium della provincia di Treviso, in via Cal di Breda 116 (inizio ore 9.30), darà il via alla costituzione del nucleo operativo e delle reti territoriali tra Comuni del territorio, istituzioni, associazioni, assistenti sociali e volontariato.L’attuazione del piano regionale prevede in via preliminare la sottoscrizione del protocollo di intesa tra tutti gli enti attuatori su metodo e interventi condivisi per superare indigenza e marginalità sociale.Il piano sarà presentato da Maria Carla Midena ed Elisa Casson della Direzione sociale della Regione Veneto, e da Luciano Gallo, direttore dell’unità territoriale Dolomiti e Valli Friulane ed esperto di gestione associata dei servizi. Interverranno i Comuni capofila degli ambiti territoriali (corrispondenti ai territori delle ex Ulss) e i rappresentanti di Veneto Lavoro, Inps, Anci, Alleanza contro la povertà e dell’Ordine degli Assistenti sociali.