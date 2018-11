4 novembre 2018- 14:01 Veneto: Salvini, via libera dell'autonomia entro l'autunno dal Cdm

Beleluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Entro l'autunno il Consiglio dei ministri approverà il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono orgoglioso del lavoro che il governo ha fatto in questi cinque mesi, mentre negli ultimi 5 anni non si era fatto nulla". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone più colpite dal maltempo rispondendo alla domanda di un giornalista sul via libera all'autonomia della Regione Veneto.