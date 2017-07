VENETO: SANTINI (PD), SU AUTONOMIA ZAIA PERDE TEMPO, ALTRE REGIONI NEGOZIANO CON GOVERNO

18 luglio 2017- 17:49

Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - "E fu così che il Veneto di Luca Zaia, da primo della classe nel chiedere l’autonomia differenziata, si ritrovò sorpassato dall’Emilia Romagna, che alla propaganda ha preferito la strada maestra della trattativa con lo Stato, così come è indicata dalla nostra Costituzione". Ad intervenire sulla questione autonomia è il senatore Giorgio Santini, capogruppo Pd in Commissione Bilancio. "Peccato davvero - spiega Santini - per una regione come il Veneto, che avrebbe potuto già mettere in cascina i primi risultati, se solo avesse deciso di sedersi al tavolo del negoziato con il governo. Una volta di più il referendum si rivela uno strumento utile solo alla propaganda di agitatori non interessati ai risultati ma al collocamento di quei territori all’opposizione del governo nazionale".