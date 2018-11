28 novembre 2018- 14:46 Veneto: Unioncamere, la crescita industriale continua nell'incertezza (3)

(AdnKronos) - Perde intensità il traino dell’industria regionale a causa delle incertezze economiche e politiche. A confermare il clima di indeterminatezza ci sono gli indicatori congiunturali dell’industria veneta con 10 addetti e più. Nel terzo trimestre 2018 la produzione industriale ha registrato un incremento del +3,2% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha confermato una crescita contenuta del +1,6%.Sotto il profilo dimensionale non si evidenzia una particolare discordanza tra la performance produttive delle imprese di piccole (+3,3%) e grandi dimensioni (+3,1%). A livello settoriale la tendenza positiva è evidente nel comparto di marmo, vetro, ceramica (+6,5%), macchine ed apparecchi meccanici (+4,7%), gomma e plastica (+3,8%) e metalli e prodotti in metallo (+3,5%). Per l’industria risultati positivi, ma in rallentamento rispetto al trimestre precedente, anche per fatturato (+4% la variazione tendenziale) e gli ordini dal mercato interno (+2,1%). È invece risultato critico il dato sugli ordini dal mercato estero delle imprese manifatturiere (+0,6%), a causa della volatilità dei mercati finanziari, alle “guerre tariffarie” e ai dazi. Le aspettative degli imprenditori veneti per il prossimo trimestre sono in netto miglioramento per tutti gli indicatori.