VENETO: UNIONCAMERE, PER L'INDUSTRIA PARTENZA SPRINT NEL 2017, +4% (3)

18 maggio 2017- 13:37

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La dinamica positiva del fatturato è ascrivibile sia all’andamento positivo del mercato interno, che continua a registrate valori in crescita (+5,3% dopo il +2,6% precedente), sia alla ripresa delle vendite all’estero con un +5,2% in netta ripresa rispetto alla dinamica del +1,3% del trimestre precedente. Sul mercato interno le medio-grandi imprese registrano un andamento positivo del +6%. Sotto il profilo settoriale spiccano mezzi di trasporto (+9,7%), macchine ed apparecchi meccanici (+7,2%), metalli e prodotti in metallo (+6%), gomma e plastica (5,7%). Per quanto riguarda le vendite all’estero, il traino è arrivato dalle medio-grandi imprese (+5,9%), seguite dalle piccole (+3,7%) mentre le micro registrano un andamento negativo (-0,4%). A livello settoriale bene macchine ed apparecchi meccanici (+10,5%), gomma e plastica (+6%), metalli e prodotti in metallo (+5,1%), negativo invece il comparto di legno e mobile (-1,2%).Performance positiva (+4,4%) per gli ordinativi, in aumento rispetto a quella precedente (+2,7%). A livello dimensionale sono risultate migliori le medio-grandi imprese (+4,8%), seguite dalle piccole (+4,1%) e micro (+3,6%). Fra i settori brillano le variazioni dei comparti metalli e prodotti in metallo (+7,3%), macchine ed apparecchi meccanici (+6,3%) e gomma e plastica (+6%).