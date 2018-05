3 maggio 2018- 13:28 Veneto: vicepresidente, in Regione cala la spesa e cresce l'efficienza

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Nel corso dell’ultima seduta la Giunta regionale ha approvato su proposta del vicepresidente la Relazione sulla performance 2017, il documento - validato dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) - che sintetizza e attesta il raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai dirigenti regionali lo scorso anno. Il percorso di valutazione si è concluso in tempi record: il termine normativo nazionale per la conclusione del ciclo di valutazione 2017 è infatti previsto per il 30 giugno 2018.“Il 2017 – fa rilevare il vicepresidente Gianluca Forcolin - è stato un anno caratterizzato da una diminuzione costante delle spese di personale e di funzionamento, da un recupero di efficienza, di efficacia e di credibilità nei confronti degli stakeholders esterni, cittadini, associazioni di categoria, aziende, con la conclusione positiva della prima fase del percorso sull’autonomia regionale. I risultati si riflettono anche sull’ottima valutazione dell’amministrazione e dei suoi manager, certificata dall’Organismo Indipendente, che ha di recente attestato anche la qualità e la completezza dei dati pubblicati sul sito della Regione, e a disposizione dei cittadini, in conformità alle linee guida sulla trasparenza definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione”.