VENETO: ZAIA FIRMA DECRETO INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO SU AUTONOMIA (2)

24 aprile 2017- 14:43

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E Zaia ha sottolineato: "Ai pessimisti, a chi ha messo in discussione la possibilità di svolgere la consultazione popolare, a chi continua ad affermare che è inutile, rispondiamo mantenendo concretamente l’impegno che ci eravamo assunti con tutti: il referendum si fa e sarà il referendum dei veneti, non dei partiti e nemmeno di Zaia, sarà un grande momento di democrazia e di partecipazione. E il giorno dopo la nostra Regione non sarà più quella di prima, perché avremo dato vita alla ‘Questione Veneta’ e pretenderemo che nei programmi di governo, siano essi di destra, di sinistra o di centro, contemplino la nostra autonomia regionale”.La Giunta veneta ha già approvato una deliberazione che fissa le procedure di carattere organizzativo per l’esecuzione degli adempimenti necessari all’attuazione della consultazione, incaricando alcune strutture regionali a predisporre il materiale referendario indispensabile (modelli di verbale delle operazioni, tutta la modulistica, i manifesti, ecc.) di cui si è già conclusa anche la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di predisposizione grafica, stampa, confezionamento e consegna. E’ stato ultimato anche il sistema informatico per la raccolta e la gestione dei dati riguardanti le operazioni ai seggi e allo scrutinio e per l’elaborazione e la pubblicazione dei dati in tempo reale (a cura del Consiglio regionale).