VENETO: ZAIA FIRMA DECRETO INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO SU AUTONOMIA (3)

24 aprile 2017- 14:43

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre, sono state introdotte recentemente dal Consiglio regionale delle modifiche legislative per consentire un più ordinato svolgimento della consultazione, allineando l’orario di votazione a quello previsto dalla legge dello Stato (dalle ore 7 alle ore 23), autorizzando l’indizione del referendum anche nel caso di mancata intesa con lo Stato per l’election day e l’organizzazione di una campagna informativa sulla base di un piano di comunicazione che sarà sottoposta al parere preventivo della competente Commissione consiliare. Il presidente della Regione ha auspicato che il Ministero dell’Interno autorizzi al più presto l’accordo con le Prefetture per la gestione di varie incombenze referendarie, consolidando l’ottimo rapporto di organizzazione instaurato in occasione delle elezioni regionali del maggio 2015. “Tuttavia – ha precisato Zaia – anche se il Ministero dell’Interno ci lascerà senza risposta abbiamo pronto un piano B”.