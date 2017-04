VENETO: ZAIA FIRMA DECRETO INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO SU AUTONOMIA (4)

24 aprile 2017- 14:43

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Dando il via libera alla consultazione – ha aggiunto Zaia – la Corte Costituzionale ha capito che in questo Paese l’unico modo per fare le riforme è partire dal basso. Non siamo in presenza di una ‘gazebata’: il referendum è una cosa seria, è la fondamenta su cui potremo costruire la nostra autonomia regionale, esattamente come quella di Trento e di Bolzano. Noi vogliamo diventare pienamente autonomi e chiediamo in tal senso l’applicazione in toto dell’articolo 116 della Costituzione. Questo è l’obiettivo che pur partendo da situazioni diverse condividiamo con la Lombardia e sul quale insieme porteremo 15 milioni di italiani, un quarto del Paese, finalmente ad esprimersi”. “Noi veneti siamo solidali ma autonomisti impenitenti – ha affermato Zaia, parafrasando Don Sturzo – e a Roma non hanno ancora capito cosa sta accadendo. Io non ho altri atti da firmare: quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Non ci resta che attendere la chiusura dei seggi la sera del 22 ottobre e sono certo che la gente veneta stupirà questo Paese”.